Cafôfo afirma que a democratização e o desenvolvimento ainda estão em andamento

O presidente do PS-Madeira, Paulo Cafôfo, atentou esta quinta-feira, 25 de Abril, para a importância de continuar a lutar pelos valores de Abril, sublinhando que a luta pela democratização e pelo desenvolvimento está inacabada.

Diversos elementos do PS-Madeira participaram hoje na Marcha da Liberdade, na cidade do Funchal, promovida pela Comissão para a Comemoração dos 50 anos do 25 de Abril. Uma ocasião para o líder socialista destacar que a lembrança da história deve servir de inspiração para o futuro.

“É comemorando e celebrando que nós nos inspiramos e construímos o futuro”, expressou, esperando que a evocação desta data “possa significar inspiração para aquilo que falta conquistar”.

O líder dos socialistas madeirenses afirmou que “o 25 de Abril não está acabado”. Como deu conta, a descolonização já está concretizada, mas "a democratização e o desenvolvimento ainda estão em andamento e faltam cumprir".

Paulo Cafôfo referiu ainda que o PS, como “partido charneira da liberdade e da Autonomia”, fez questão de marcar presença na iniciativa, associando-se a outros movimentos e outras pessoas, porque “esta é uma festa do povo e é com o povo que o PS gosta de estar e quer construir outra Madeira”.