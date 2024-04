PS critica ausência de Albuquerque na celebração dos 50 anos do 25 de Abril

A ausência do presidente do Governo Regional na sessão solene comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril, a decorrer no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, abriu a intervenção do PS.

Víctor Freitas fez “notar a ausência” do presidente do Governo Regional na sessão solene, mais ainda por assistir “abismado” que Miguel Albuquerque “todos os dias tenha tempo para fazer campanha eleitoral” e não tenha tempo para marcar presença na ‘cada da democracia’ em data tão marcante para a Democracia e, consequentemente, Autonomia.

O líder parlamentar socialista lembrou que “a Autonomia é filha do 25 de Abril e da Constituição”, destacou a adesão “à antiga CEE”, actual União Europeia, para registar “os impactos positivos” a todos os níveis que essa adesão concretizada no tempo do saudoso Mário Soares veio proporcionar ao país e à Região. Além desse marco histórico, registou que mais de 55% da população já nasceu depois do 25 de Abril, para dar nota que estas novas gerações são mais exigentes, e concluir que actualmente um dos problemas que enfrentam é que “pagam impostos a mais e têm benefícios a menos”.

Víctor Freitas denunciou “bloqueios” para que haja alternância na Madeira, para concluir que hoje são cada vez mais os que desejam que a alternância se faça, “não só nos municípios” mas também na governação regional. Acusou o CDS e o PAN de terem “travado a alternância”, também com farpas à IL. Avisa que essas ‘bengalas’ podem não chegar em 2024, embora considere que “votar no Chega é votar em Miguel Albuquerque” e admitir que “tudo será feito para manter Miguel Albuquerque no poder”.

Reparo que gerou, a exemplo de outras ocasiões com outros oradores, burburinho no Salão Nobre.

O líder da oposição abordou ainda a corrupção, para registar que “são cada vez mais aqueles que acreditam que a alternância política é importante”.