“Desengane-se quem diz que havia mais respeito. Havia mais medo”

Mónica Freitas do PAN aproveitou a sessão solene comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril, fez um discurso dirigido especialmente para as mulheres.

Depois de lembrar que antes do 25 de Abril de 1974 “as mulheres não tinham direito ao voto” e também por isso “as decisões políticas não passavam pelas mesmas”, reduzindo o papel das mulheres a serem praticamente mães e donas de casa, a deputada do partido Pessoas, Animais, Natureza concluiu: “Desengane-se quem diz que havia mais respeito [antes do 25 de Abril]. Havia mais medo”, garante.

Numa intervenção com referências às “gravosas atrocidades” que até há meio século imperava sobre as mulheres, enalteceu a Revolução fruto da “coragem e união” de um povo cansado.