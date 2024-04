Várias iniciativas assinalam 50 anos do 25 de Abril na Madeira

Esta terça-feira fica marcada por várias iniciativas que assinalam as comemorações 50.º aniversário da Revolução dos Cravos na Madeira.

A primeira – o colóquio ‘Os 3D’s-Democratizar, Descolonizar, Desenvolver’ – tem início pelas 09h30 de hoje, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF).

Com moderação de Ana Isabel Moniz e Rui Carita da Universidade da Madeira, o colóquio terá a participação de oradores de renome: Susana Peralta (Nova SBE), António Araújo (Universidade Nova de Lisboa), António Costa Pinto (ISCTE), João Pedro George (Universidade Nova de Lisboa) e Fernando Pimenta (CEHA).

Esta iniciativa, dinamizada pela Câmara Municipal do Funchal, em parceria com a Universidade da Madeira, conta ainda com a presença do vice-presidente da autarquia, Bruno Pereira, na sessão de abertura.

Pelas 10h30, é a vez do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira proferir uma palestra subordinada ao tema ‘Liberdade e Comunicação – direitos, deveres e valores antes e depois do 25 de Abril’, na Escola Básica com Pré-Escolar Dr. Eduardo Brazão de Castro, no Funchal.

Às 11 horas é inaugurado o ‘Mural da Liberdade’, de Cristiana de Sousa, na Escola Secundária Francisco Franco.

Na parte da tarde, por volta das 15h15, José Manuel Rodrigues preside à abertura da conferência ‘O 25 de Abril e a Autonomia Regional’, proferida pelo professor Rui Carita, seguida de uma mostra digital dos trabalhos realizados no projecto EDA 50 ‘25 de Abril, 50 anos depois – Vivências e Memórias’, da Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, que se realiza no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

Às 18h30, a Galeria Tratuário, localizada no número 119 da Rua da Carreira, no Funchal, organiza uma conversa em torno do tema ‘A Cultura e os hábitos culturais no pré 25 de Abril na Madeira’.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

POLÍTICA

11h00 O Partido Socialista-Madeira promove uma conferência de imprensa esta terça-feira, junto ao posto de abastecimento da Avenida do Infante, em frente ao Casino Park Hotel, no Funchal. A iniciativa terá como porta-voz o presidente do partido e candidato às eleições legislativas regionais, Paulo Cafôfo.

11h30 A CDU realiza uma iniciativa política para a implementação de medidas para defender o sector primário na Região, junto ao miradouro da Santinha no Porto Moniz, na Estrada Regional n.º 101.

12h00 Cerimónia de assinatura de protocolos de apoios às associações desportivas, culturais e sociais do concelho da Ponta do Sol, no edifício da Câmara Municipal. Para além da presença do executivo camarário, a ocasião junta dirigentes e responsáveis de sete associações do concelho.

15h00 O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, prossegue esta terça-feira, o roteiro de visitas a empresas apoiadas pelo Instituto de Emprego da Madeira, no âmbito do CRIEE – Programa de Criação de Empresas e Emprego. O Chefe do Governo visita, assim, três empresas sediadas nas freguesias do Monte e Santo António, o ginásio Box Crossfit FNC, a Karin Boutique e o Avito's Café & Take-Away.

15h00 O representante da República para a Região Autónoma da Madeira, o juiz conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebe, no Palácio de São Lourenço, em audiência, a direcção da Associação de Doenças Neuro-Músculo-Esqueléticas da RAM (ADNME-RAM).

15h00 PAN Madeira promove iniciativa política sobre medidas para a população mais idosa, em São Martinho (em frente ao supermercado Continente).

CULTURA

De modo a assinalar o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor a Biblioteca, que se comemora esta terça-feira, a Câmara Municipal do Funchal promove, pelas 10 horas, a actividade intitulada ‘Viagem ao Mundo da Literatura Popular’, baseado no livro ‘Continhos Populares Madeirenses’, da autoria do Padre Alfredo Vieira de Freitas (1908-1992).

A Biblioteca Municipal de São Vicente realiza também um evento alusivo ao Dia Mundial do Livro, que visa a incentivar o gosto pela leitura em todas as idades, com diversas actividades programadas ao longo do dia de hoje:

Para as 16h30, está marcada a abertura Oficial da III Feira do Livro - Santa Cruz, na promenade dos Reis Magos. O evento decorre de 23 a 28 de Abril.

O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira promove uma masterclass de piano orientada por Marta Menezes, pianista portuguesa de grande destaque na sua geração. Esta actividade realiza-se no Salão Nobre do Conservatório, das 14h00 às 17h30, e é aberta a alunos desta instituição.

DESPORTO

A segunda etapa do Atlântico Padel Tour prossegue hoie, a partir das 18 horas, nos courts dos Jardins Panorâmicos.

Este circuito regional de padel é organizado pelo DIÁRIO de Notícias e Padel Nuestro Madeira, contando como sponsor principal a empresa 'An Island Apart'.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 23 de abril, Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, Dia Mundial do Escutismo, Dia Nacional da Educação de Surdos, Dia da Língua Inglesa e Dia da Língua Espanhola:

1564 - Data atribuída ao nascimento de William Shakespeare.

1850 - Morre, aos 80 anos, o poeta inglês William Wordsworth, precursor do romantismo inglês.

1891 - Nasce o compositor russo Sergey Sergeyevich Prokofiev, em Sontsovka, na Ucrânia.

1904 - Os Estados Unidos da América adquirem a companhia francesa do canal do Panamá.

1909 - Um sismo na localidade portuguesa de Benavente, Ribatejo, causa a morte de cerca de 30 pessoas.

1936 - É criada a Colónia Penal do Tarrafal, na Ilha de Santiago, em Cabo Verde, pelo Decreto-Lei 26539. Os primeiros presos políticos chegariam a 29 de outubro.

1940 - Morre, com 66 anos, o poeta simbolista Alberto d'Oliveira, que fundou com António Nobre a revista Boémia Nova'

1945 - II Guerra Mundial. As tropas aliadas alcançam o rio Pó, em Itália. As tropas dos EUA e da URSS encontram-se em Tyorgau, na Alemanha. O Exército Vermelho entra em Berlim Oriental.

1946 - A Piaggio assina a patente daquele que haveria de ser, para sempre, o seu 'exlibris' e, fiel ao seu sonho de criar um veículo utilitário, Enrico Piaggio lança 2 mil Vespas de 98 Cc no mercado.

1967 - É lançada a nave espacial soviética Soyuz I.

1971 - A cápsula russa Salyut 1 torna-se a primeira estação espacial permanente.

1975 - Trabalhadores agrícolas ocupam uma quinta na Azambuja, que dará lugar à Cooperativa Agrícola Torre Bela.

1981 - A ASDI, Ação Social-democrata Independente, de Sousa Franco, nascida de uma cisão no PPD-PSD, apresenta o primeiro projeto de revisão constitucional.

1982 - Tem início o mandato de Jorge Nuno Pinto da Costa como presidente do FC Porto.

1984 - É promulgada pelo Presidente da República, António Ramalho Eanes, a Lei n.º 6/84 de 11 de Maio, que permite em alguns casos a interrupção voluntária da gravidez.

- Morre, aos 56 anos, Fernando de Mello Moser, investigador, catedrático da Faculdade de Letras de Lisboa, Grande Oficial da Ordem da Instrução Pública e da Ordem do Império Britânico.

1986 - Morre, aos 80 anos, o cineasta austríaco Otto Preminger.

1990 - O Presidente da República, Mário Soares, veta o projeto-lei da Alta Autoridade para a Comunicação Social.

1992 - O escritor português José Cardoso Pires recebe o Astrolábio de Ouro, Prémio Internazionale Último 900, de Itália, pelo conjunto da obra.

1993 - A jornalista Diana Andringa ganha o Prémio Fundação Luso-americana para o Desenvolvimento, com a reportagem televisiva "O Cônsul Injustiçado", sobre o diplomata Aristides Sousa Mendes.

1994 - A equipa de andebol do ABC de Braga, comandada por Donner, joga a 1.ª mão da final da Liga dos Campeões com os espanhóis do TEKA Santander. É primeira formação de andebol português a marcar presença numa final desta competição.

A equipa de Braga empata com os espanhóis do TEKA Santander. No dia 28 viria a perder o encontro da 2.ª mão.

1999 - Guerra do Kosovo. A Comissão Europeia decreta o embargo petrolífero à República Federal da Jugoslávia.

2003 - A Comissão Europeia rejeita as propostas de reforma institucional da União Europeia apresentadas pelo presidente da Convenção, Valery Giscard D'Estaing, que defende, entre outras, a criação de presidente da UE

- Toma posse o novo presidente do Tribunal Constitucional, Luís Nunes de Almeida.

2004 - A Assembleia da República conclui a VI Revisão Constitucional.

- O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional e presidente da Câmara de Gondomar, Valentim Loureiro, é indiciado de 23 crimes, no âmbito do caso Apito Dourado.

2005 - Começa, em Lisboa, o XX Congresso do CDS-PP. Paulo Portas abandona a liderança do partido.

- O Video "Me at the Zoo", publicado por Jawed Karim, cofundador da plataforma social, é o primeiro vídeo do YouTube. É visto por 17 milhões de vezes.

- Morre, com 97 anos, o ator britânico John Mills, galardoado com um Óscar de Melhor ator secundário pelo desempenho em "A Filha de Ryan", em 1970.

2006 - Os atletas Bruno Pais e Vanessa Fernandes conquistam as medalhas de prata e ouro, respetivamente, na etapa portuguesa da Taça da Europa de triatlo, no Estoril.

2007 -- Morre, com 76 anos, Boris Ieltsin, primeiro Presidente da Rússia pós-soviética em 1991, o primeiro eleito democraticamente depois da dissolução da URSS.

- Morre, com 73 anos, David Halberstam, jornalista e escritor norte-americano, antigo correspondente de guerra do New York Times, autor de "The Best and The Brightest", sobre a guerra do Vietname. Prémio Pulitzer em 1964.

2009 - O Governo aprova a proposta de lei que alarga de nove para 12 anos a escolaridade obrigatória e consagra a universalidade da educação pré-escolar para as crianças a partir dos cinco anos.

2010 - O primeiro-ministro grego, George Papandreou, oficializa o pedido de ajuda aos países da Zona Euro e ao Fundo Monetário Internacional. Ao todo a Grécia pode receber até 45 mil milhões de euros: 30 mil milhões dos países da Zona Euro e 15 mil milhões do FMI.

2012 - O tribunal especial da Islândia iliba o ex-primeiro-ministro Geir Haarde de três das quatro acusações relacionadas com o colapso da banca islandesa em 2008, e é apenas considerado culpado de não ter reunido com os ministros do seu governo quando a situação se tornou crítica.

- Morre, aos 93 anos, LeRoy Walker, primeiro treinador negro da seleção olímpica norte-americana de atletismo e primeiro presidente negro do Comité Olímpico norte-americano.

2013 - A câmara baixa do parlamento francês aprova o projeto-lei que prevê o casamento civil e a adoção para casais do mesmo sexo. A França passa a ser o 14º país do mundo a reconhecer o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

2014 - Forças ucranianas "libertam" a cidade de Sviatoguirsk, tomada por separatistas pró-russos há vários dias.

- Morre, aos 56 anos, Alvaro García de Zúñiga, escritor, músico e encenador uruguaio que vivia em Portugal desde os anos 1990.

- Morre, aos 73 anos, João Lopes Porto, engenheiro, fundador do CDS, ministro da Habitação e Obras Públicas do governo da Aliança Democrática e antigo diretor-geral da Metro do Porto.

2015 - O Conselho de Ministros aprova a nova lei do álcool, que proíbe o consumo de todas as bebidas alcoólicas a menores de 18 anos.

- Morre, com 77 anos, José Girão Pereira, antigo eurodeputado do CDS e primeiro presidente da Câmara de Aveiro eleito após o 25 de Abril.

2019 - O Superior Tribunal de Justiça brasileiro reduz a pena de prisão do ex-Presidente, Lula da Silva, de 12 anos e um mês para oito anos, 10 meses e 20 dias.

- Morre, aos 98 anos, o Grão-Duque João do Luxemburgo, titular do Grão-Ducado de Luxemburgo entre 1964 e 2000.

- Morre, aos 79 anos, Billy McNeill, antigo futebolista escocês, capitão e treinador do Celtic.

2020 - A China anuncia o aumento da sua contribuição para a Organização Mundial de Saúde, no equivalente a 28 milhões de euros, depois de os Estados Unidos terem suspendido a sua parte do financiamento.

- A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental reconhece Umaro Sissoco Embaló vencedor das presidenciais da Guiné-Bissau e pede a formação de um novo Governo até 22 de maio.

- Os Europeus de atletismo, previstos para 25 a 30 de agosto, em Paris, França, são anulados devido à pandemia de covid-19.

- A Taça EHF e a Taça Challenge de andebol são canceladas, tal como a Liga dos Campeões, a Taça CEV e Taça Challenge de voleibol, devido à pandemia de covid-19.

2021 - A cápsula espacial 'Crew Dragon', da empresa SpaceX, é lançada por um foguetão Falcon 9 com destino à Estação Espacial Internacional (EEI), leva a bordo os astronautas - o francês Thomas Pesquet, que cumprirá a sua segunda missão na EEI, os norte-americanos Shane Kimbrough e Megan McArthur (comandante e piloto de voo, respetivamente) e o japonês Akihiko Hoshide.

PENSAMENTO DO DIA

A amizade sem humor não sabe ser tolerante José Cardoso Pires (1925-99), escritor português

Este é o centésimo décimo quarto dia do ano. Faltam 252 dias para o termo de 2024.