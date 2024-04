Atelier Vicente's recebe exposição sobre 50 anos do 25 de Abril

'50 Anos do 25 de Abril - Vozes do Povo: reflexos de Abril' é a exposição patente, a partir de hoje, no Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s, para assinalar a efeméride.

A mostra, composta por 53 fotografias dos fotógrafos e casas fotográficas, Carlos Fotógrafo, Perestrellos Photographos, João Pestana e Foto Moderna, resulta de uma organização conjunta entre o Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s e da Comissão Organizadora das Comemorações dos 50 anos do 25 de Abril.

Na apresentação da exposição, o secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, reiterou a importância da liberdade. "Depois de atingir a liberdade não devemos dar nenhum passo atrás e são várias as razões que levam a que haja este esforço de toda a sociedade para não cairmos em tentações que nos levem para o passado".

As fotografias evocam manifestações e movimentações que ocorreram na Madeira após o 25 de Abril de 1974, assim como as comemorações do 1.º de Maio de 1974.

A exposição ficará patente até ao público até 18 de Maio.