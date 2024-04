"Não temos medo de ir a eleições"

Pedro Morais Soares, secretário-geral do CDS, é a figura convidada vinda do continente, e aproveitou o 19 congresso para elogiar Rui Barreto, mas também José Manuel Rodrigues pelo desempenho de ambos quer no Governo, quer na Assembleia.

As "marcas" de "responsabilidade", "credível", "confiável" que caracteriza o seu partido foi reconhecida pelo eleitorado levando os centristas de novo à Assembleia da Republica com a eleição de dois deputados, Nuno Melo e Paulo Núncio.

Pedro Morais Soares disse ainda que o CDS "não tem medo de ir a eleições" sozinho, "rua a rua, porta a porta, de cabeça bem levantada" com "soluções" políticas que ajudem os madeirenses a enfrentar o futuro e "sem populismos".

Terminou o discurso oferecendo três bandeiras, com símbolos mais antigos do partido, primeiro a Rui Barreto, depois a José Manuel Rodrigues e ainda a António Lopes da Fonseca.