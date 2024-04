PAN quer reestruturação da Carreira de Investigador Científico

O PAN defende que seja feita uma reestruturação da Carreira de Investigador Científico, criando atributos próprios que a tornem vantajosa, atrativa e a par com o restante da função pública. O partido mostra-se preocupado com o que considera ser um "aproveitamento de pessoal capacitado, altamente especializado e que, para necessidades permanentes, importantes e tantas vezes valorizadas em discursos, ainda sofrem pela parca retenção dessas mesmas pessoas".

"O partido está sensível à precariedade na carreira de Investigador Científico nas instituições públicas que muitas vezes veem o seu corpo técnico contratado para categorias diferentes e com base salarial mais baixa, apesar de efetuarem trabalho e desempenharem, na verdade, funções na investigação, carreira essa que oferece condições salariais mais atractivas, mas para as quais existe resistência na valorização do corpo pessoal", indica o PAN, através de comunicado.

Por outro lado, o partido que elegeu Mónica Freitas nas últimas eleições regionais, chama a atenção para os abusos relativos ao Estatuto de Bolseiro. De acordo com o PAN, esse serve "quando se necessita de especialistas, altamente formados e com trabalho de topo, se possa recusar a desenvolver um vínculo permanente, estando os mesmos à mercê da instabilidade, não recebendo subsídio de férias, alimentação, natal, etc., dificultando gravemente a fixação dos mesmos e a formação de família e uma vez mais criando inércia à contratação de doutorados".

O partido promete exercer, , perto das instituições competentes, toda a pressão e força necessária para que o aproveitamento de pessoal altamente capacitado deixe de ocorrer e exorta o Governo Regional a vincular o seu pessoal de forma justa e acreditada.