PAN atento aos desafios dos profissionais da Protecção Civil

"Compreender os desafios que os profissionais da Protecção Civil enfrentam é um passo mais que necessário no sentido de criar uma comunidade atenta e preparada", defendeu hoje o PAN, na sequência de uma reunião com a Protecção Civil da Madeira.

Para o partido," a Proteção Civil apresenta-se como uma estrutura da maior importância no garante da segurança e bem-estar dos madeirenses e porto-santenses, permitindo ao mesmo tempo a salvaguarda do bem-estar animal e a protecção da nossa natureza, particularmente visada hoje, Dia da Terra".

Neste sentido, o PAN defende mais financiamento para as diferentes corporações "para melhoramento dos seus equipamentos e intervenções". Investimento este que, dizem, não deve partir "única e exclusivamente do Governo Regional".

O partido defende também a equiparação salarial dos Bombeiros Voluntários aos Bombeiros Sapadores. "É uma questão que o PAN acompanha e que lamenta ocorrerem fruto da actual conjuntura política, estando totalmente ao lado dos seus reconhecidos anseios", sustenta em comunicado de imprensa.

Numa outra nota, o PAN realça que os desafios que se colocam à Protecção Civil em termos de "prontidão, da orografia e em particular as intervenções feitas na natureza com o sentido aumento de sinistros relacionados com o aumento do fluxo de turistas".

Ao mesmo tempo, o PAN diz ser "sensível à crescente e premente necessidade de formação alargada aos diferentes corpos da Proteção Civil no sentido de capacitar e dotar os profissionais para os crescentes desafios do dia-a-dia".

O PAN Madeira defende uma abordagem concertada a todos os desafios que a Proteção Civil enfrenta e apresenta várias medidas no seu Programa Eleitoral que se congregam esforços no mesmo sentido

O PAN propõe ainda "a criação de GALs (Grupos de Acção Local) que confluem formação, capacitação e resposta imediata às situações de perigo no universo local, particularmente necessárias aquando de desastres naturais e que permitirão alargar a Protecção Civil às comunidades de uma forma próxima".