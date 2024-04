PAN alerta para medidas urgentes no Dia da Terra

No âmbito do Dia da Terra assinalado esta segunda-feira, o PAN-Madeira alerta para medidas que devem ser tomadas. "É essencial fazermos um caminho para a transição energética e olharmos para as construções existentes e as futuras, do ponto de vista da transição e transformação, no sentido de serem mais sustentáveis. Por isso é fundamental se continuar a apostar e alargar os programas de apoio para aquisição de painéis solares, bombas de calor e construções mais amigas do ambiente e que garantam melhor qualidade de vida às pessoas", refere o partido num comunicado.

No caminho para a redução da pegada carbónica, mais além das campanhas de reflorestação, poupança de água e mobilidade verde, o PAN defende que "se tem de maximizar e potenciar o que de melhor temos traçando um caminho a pensar no futuro".

Neste sentido, o partido apresenta como medidas a criação de incentivos para construção e reabilitação de habitações mais eficientes energeticamente, cujo design permita um consumo mais baixo de energia para aquecimento ou arrefecimento. Outras medidas prendem-se com a instalação de fachadas e coberturas verdes extensivas com o objetivo de favorecer o desempenho energético, isolamento e melhoria da qualidade do ar e limitar a impermeabilização dos solos, incentivando a uma maior reabilitação urbana.

Entende, ainda, que o esforço financeiro para a aquisição de sistemas energéticos mais sustentáveis ainda é "grande para algumas famílias, especialmente na situação actual, pelo que a adopção de medidas de apoio e bonificação, contribuiriam de forma fundamental para aquisição das mesmas, contribuindo para uma sociedade mais sustentável e autónoma".

Lembra, também, que "falar de meio ambiente e preservação da natureza deveria ser transversal a todos os partidos e exigem-se medidas urgentes para a salvaguarda das gerações vindouras".

"O partido tem e terá sempre a Natureza como pilar da sua acção e apresenta uma série de medidas concretas e focadas para a sua defesa no seu Programa Eleitoral", conclui.