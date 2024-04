SANAS participa em palestra sobre busca e salvamento

No dia 12 deste mês o SANAS Madeira participou numa palestra organizada pela Universidade Lusófona que teve como tema 'Busca e salvamento no mar- Um serviço de protecção civil'.

O debate, organizado pela Faculdade de Ciências Naturais, Engenharias e Tecnologias (FCNET) da Universidade Lusófona – Centro Universitário Porto , contou com a presença de oradores com largos anos de experiência nesta temática, tendo a Associação Madeirense para Socorro no Mar sido referida durante o debate pelos oradores.

Durante a primeira apresentação, o Capitão de Mar e Guerra aposentado, Doutor em Políticas Públicas, Jorge Silva Paulo identificou a instituição pro entre as "numerosas organizações privadas de salvamento, autónomas, de âmbito local ou regional".

Ângelo Abreu, comandante do Corpo Operacional do SANAS Madeira, confessou que "ver o nome do SANAS Madeira citado por pessoas com vasta experiência na área só nos pode encher de orgulho. É deveras encorajador e interessante observar o diálogo em que se exploraram os conceitos de responsabilidade e necessidade de capacidade de resposta imediata no âmbito da Busca e Salvamento Marítimo, em especial, devido ao desafio da complexidade inerente à área de responsabilidade Nacional com a limitação de recursos adequados existente".

"É um reconhecimento à dedicação, competência e trabalho efetuado por todos os que compõem e apoiam a Associação Madeirense para Socorro no Mar”, conclui.