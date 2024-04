Sanas sensibiliza para uso de pirotécnicos em acções de Sobrevivência no Mar e de Busca e Salvamento

O Sanas Madeira, através do seu Núcleo de Formação, realiza, esta quarta-feira, uma acção de sensibilização a diversos agentes de protecção civil tendo como tema os pirotécnicos no contexto das acções de Sobrevivência no Mar e de Busca e Salvamento.

Os objectivos desta ação passam por dotar estes profissionais de conhecimentos que os permitam conhecer, manusear e utilizar estes artigos que, mais do que serem parte constituinte da palamenta das embarcações, são indispensáveis quando se pretende maximizar as hipóteses de recuperação e, por consequência, sobrevivência de todos aqueles que utilizam o meio aquático.