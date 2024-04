Bombeiros e SANAS resgatam turistas que caíram na Vereda da Ponta de São Lourenço

Dois turistas de nacionalidade francesa caíram esta tarde quando realizavam o percurso da Vereda da Ponta de São Lourenço.

O primeiro alerta dava conta de uma queda de um homem de 44 anos que se queixava de dores numa perna, o que mobilizou para o local os Bombeiros Municipais de Machico.

Logo depois uma estrangeira de 58 anos sofreu uma queda no mesmo percurso, tendo sido activada uma embarcação do SANAS-Madeira. A embarcação afecta à Estação Salva-Vidas de Santa Cruz deslocou-se até ao Cais do Sardinha tendo os elementos transportado a mulher até à Quinta do Lorde, onde era já aguardada por uma ambulância dos Bombeiros Municipais de Machico que iam assegurar o seu transporte para o Centro de Saúde visto que se queixava de dores num braço.

Entretanto, os outros elementos dos Bombeiros de Machico que estavam a assistir o turista decidiram transportá-lo até ao Cais do Sardinha, visto ser o caminho mais perto,

A embarcação do SANAS103 foi novamente ao local depois de ter regressado ao Centro de Salvamento Costeiro para reduzir o efectivo a bordo, por forma a poder transportar, de forma segura, os elementos da equipa de montanha dos BMM e o acidentado.