CDS tem “muito para oferecer ao povo da Madeira”

Luís Miguel Rosa, CDS-PP: “Isto é a dialéctica normal dos congressos, neste caso feito para o PSD junto dos militantes vender a sua fruta, vender o seu prato. Sobre a parceria do CDS com o PSD, foi muito frutuosa para a Madeira. O CDS foi o garante da estabilidade nos últimos anos de governação na Região numa conjugação de sucesso que se mantém até 26 de Maio. A decisão de irmos a solo nestas eleições foi uma decisão do PSD, que respeitamos, e estamos iremos a eleições com o máximo de responsabilidade e com alguma experiência adquirida e acho que temos muito para oferecer ao povo da Madeira e do Porto Santo.