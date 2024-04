Bloco defende mudança de paradigma na crise da habitação

O Bloco de Esquerda Madeira veio hoje defender uma mudança no paradigma na crise da habitação, exigindo "medidas urgentes e corajosas".

Na Madeira não falta a construção, mas faltam as casas. A prioridade do Governo liderado por Miguel Albuquerque, com o apoio do CDS e do PAN, não é a construção ou o arrendamento de casas que as famílias madeirenses possam pagar, mas sim a promoção e o apoio ao mercado de luxo, ao alojamento local, aos fundos imobiliários. Bloco de Esquerda

Com vista a esse novo paradigma e a abertura de outros caminhos, colocando as necessidades dos madeirenses e portossantenses no centro da acção política, o Bloco destacou que já apresentou medidas para o mercado de arrendamento, como a imposição de tectos máximos nas rendas. Apresentou também propostas concretas para garantir que a construção se dirige à habitação.

Não obstante, o partido também exige que a "moratória à construção de novos hotéis e empreendimentos de luxo durante 4 anos; a imposição de uma quota 25% da área de construção para habitação a custos controlados no licenciamento de todos os novos projectos imobiliários; e o fim dos vistos gold e dos apoios e incentivos com dinheiro público e fundos europeus aos projectos imobiliários de luxo".

"Já todos sabemos que o projecto do PSD Madeira e da direita em geral é mais e mais construção de apartamentos de luxo e hotéis", frisaram.