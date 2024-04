Madeira entre as seis sub-regiões com preços medianos da habitação mais elevados em 2023

A Região Autónoma da Madeira é uma das seis sub-regiões do País que em 2023 registou os preços medianos da habitação mais elevados.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2023, o preço mediano de alojamentos familiares em Portugal foi 1.611 euros por metro quadrado (€/m2), correspondendo a uma taxa de variação homóloga de 7,9%.

As sub-regiões Grande Lisboa (2.740 €/m2), Algarve (2.613 €/m2), Península de Setúbal (1.901 €/m2), Região Autónoma da Madeira (1.889 €/m2) e Área Metropolitana do Porto (1.800 €/m2) registado valores superiores ao nacional.

As seis sub-regiões com preços medianos da habitação mais elevados – Grande Lisboa, Algarve, Área Metropolitana do Porto, Região Autónoma da Madeira, Alentejo Litoral e Península de Setúbal – apresentaram também os valores mais elevados em ambas as categorias de domicílio fiscal do comprador (território nacional e estrangeiro). Nas sub-regiões Grande Lisboa e Área Metropolitana do Porto, o preço mediano (€/m2) das transações efectuadas por compradores com domicílio fiscal no estrangeiro superou, respetivamente em 65,0% e 69,8%, o preço das transações por compradores com domicílio fiscal em território nacional.