Pan Madeira propõe a criação de uma plataforma digital para controlar o preço médio da habitação

A candidatura do Pan Madeira às eleições Regionais de 26 de Maio apresenta no seu Programa Eleitoral a criação de uma plataforma digital pública para a consulta do preço médio da habitação por zona. O objectivo é combater a especulação imobiliária.

Em nota emitida, o partido refere que "está atento ao complexo problema da habitação na Madeira", pelo que tem desenvolvido uma série de contactos com diferentes agentes ligados ao sector, "estando sensível às denúncias, queixas e abusos face aos valores praticados no mercado actual".

“A especulação imobiliária com preços de terrenos e outros imóveis que de forma alguma acompanham os salários médios dos madeirenses e porto-santenses está a criar uma crise habitacional, sendo este, talvez, o maior desafio que os jovens, mas também a classe média enfrenta", alerta o Pan.

A candidatura do partido às Regionais propõe que a plataforma "teria o efeito dissuasor para o escalar dos preços, uma vez que permitiria verificar, por todas as pessoas interessadas, os preços praticados para uma determinada zona, inibindo a inflação pelo acesso à informação".

"É crucial encontrar formas de salvaguardar a fixação dos nossos jovens, profissionais e quadros indispensáveis à Região, com medidas práticas, exequíveis e que colmatem esta questão", atenta o partido, considerando ser "inconcebível que os jovens não consigam habitação própria e que haja cada vez mais ações de despejo e famílias desalojadas sem qualquer tipo de resposta".