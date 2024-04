Governo vai requalificar casa do Caramujo

A Casa do Caramujo situada no interior do percurso da Estrada das Ginjas ao Paul da Serra vai sofrer uma intervenção para oferecer melhores condições ao pedestrianismo.

O anúncio foi feito há momentos pelo presidente do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza durante uma visita ao traçado que tem suscitado polémica junto das associações defensoras do ambiente e de partidos da oposição.

Manuel Filipe adiantou que o projecto está em fase de elaboração que posteriormente será alvo de concurso público sendo prematuro avançar com custos e prazos da empreitada.