"Não podemos aceitar um sistema que vê o esforço individual apenas como algo a ser taxado", diz a IL

"A carga fiscal no teu salário é mais do que asfixiante – é pornográfica. Lutas por um aumento e quando finalmente o consegues, quase não o sentes no teu bolso porque o Estado abocanha uma grande parte dele", começa por dizer a candidatura da Iniciativa Liberal Madeira às Regionais de 2024.

"É simplesmente inaceitável que de um aumento de salário de 900 para 1000 euros brutos, o Estado fique com metade. Vivemos uma loucura fiscal que penaliza quem trabalha e não oferece recompensas justas pelo esforço e dedicação", acrescenta através de uma nota de imprensa.

Não podemos aceitar um sistema que vê o esforço individual apenas como algo a ser taxado". Candidatura da Iniciativa Liberal Madeira às Regionais de 2024.

"Onde está a recompensa pelo teu trabalho, suor, tempo, energia, criatividade e realizações?", questiona, dizendo ser "hora de mudar".