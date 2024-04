Discursos “não acrescentaram absolutamente nada de novo”

Nuno Morna, IL: “Ando há uma semana a entrar e a sair de uma 5ª dimensão. Depois do congresso do CDS na semana passada, hoje voltei a entrar numa 5ª dimensão e fui presenteado outra vez com uma região que não reconheço. Os números estão todos certos. Estão é mal analisados e mal vistos. Não acrescentaram absolutamente nada de novo. Não sabemos qual é a ideia de desenvolvimento futuro a não ser um sistema fiscal próprio que é uma coisa que vai demorar no mínimo dos mínimos uns 20 anos a poder se pôr de pé. Miguel Albuquerque é presidente do governo desde 2015, estamos com 9 anos de governação e em 9 anos não vemos absolutamente nada feito no sentido de caminharmos para esse desiderato. Senti a porta entreaberta do PSD para o Chega. Parece que foi entronizada essa condição pós-eleitoral e não deixa de ser curioso que André Ventura andou quase de rastos a mendigar que o PSD a nível nacional fizesse acordos com o Chega para integrar o governo ou uma solução de governo nacional. Aqui é ao contrário. O PSD quase a mendigar ao Chega a dizer que não há linhas vermelhas e o Chega a dizer constantemente que não quer. Mas isto quem desdenha quer comprar. Da nossa parte, para que fique muito claro, em relação a Miguel Albuquerque e ao PS, não é não”.