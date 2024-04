JPP garante que frequência nas creches e jardins de infância será totalmente gratuita

“O JPP, caso mereça a confiança da população da Madeira e do Porto Santo para a formação de governo, garante que a frequência nas creches e jardins de infância será totalmente gratuita, quer seja no público ou privado”, anunciou o candidato do Juntos pelo Povo às eleições de 26 de Maio, Filipe Sousa, durante a iniciativa, que decorreu, hoje, no Funchal.

Este é um apoio que o JPP entende ter um alcance considerável no aliviar da pressão que a inflação, a subida das taxas de juro e carga fiscal têm vindo a exercer nos orçamentos familiares, nomeadamente no seio das famílias, com filhos pequenos, ou jovens em idade escolar, com créditos à habitação e com ordenados que, embora não se situando nos padrões mais baixos, têm vindo a sofrer com o constante aumento do nível de vida". Filipe Sousa

O candidato do JPP considerou que esta medida, orientada para a classe média, “tem um grande alcance social na manutenção dos níveis de qualidade de vida do povo da Madeira e do Porto Santo, contrariando o empobrecimento desta classe média e representa um investimento anual estimado em 4 milhões de euros”.

“Por outro lado, e não menos importante é o apoio financeiro que o JPP também promete dar diretamente às famílias madeirenses que têm a seu cargo pessoas idosas e que não tem resposta por parte do setor público às necessidades de apoio domiciliário necessário e que garante qualidade de vida a todos aqueles que durante a sua vida ativa muito contribuíram para a sustentabilidade da segurança social. Estimados que o valor do investimento desta medida rondará os 3,5 milhões de euros”. Filipe Sousa

E acrescentou: "O drama que estas famílias sentem é a falta de resposta dessas entidades, no que diz respeito ao apoio domiciliário em que muitas vezes têm de deixar os seus trabalhos para garantir qualidade de vida aos seus entes queridos”.

O número dois da lista do JPP, recordou que a esperança de vida da população está a aumentar.

“A faixa etária da população madeirense entre os 65 e 75 anos e representa mais de um terço da população madeirense e é necessário encarar estes apoios não como um mero apoio social, mas como um projeto sustentado de desenvolvimento social e económico com impacto direto nas famílias e na rede social da RAM, onde a classe média e a terceira idade representam a maior fatia populacional”, acrescentou.

“Finalmente dizer que a implementação destas medidas só será possível com a redução da despesa pública que o JPP defende, nomeadamente redução do número de secretarias regionais, redução de cargos de nomeação política que neste caso ultrapassa uma despesa anual superior a 25 milhões de euros (basta reduzir 50% desta despesa e assim garantir o financiamento destas importantes medidas sociais). Outra medida é a redução do setor empresarial da RAM, especialmente extinguir a empresa “Madeira Parques Empresariais” que só serve para garantir tacho aos boys partidários, cujo encargos do conselho de administração, na ordem dos 234 mil euros anuais, dava para garantir o complemento de reforma que o JPP propôs da Assembleia Regional”, concluiu.