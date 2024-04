JPP expressa pesar pelo falecimento da “figura ímpar” que foi Rui Nepomuceno

Também o Juntos Pelo Povo (JPP) manifesta pesar pelo falecimento de Rui Nepomuceno, “figura ímpar na história da Madeira”.

“É com profundo pesar que o partido JPP recebe a notícia do falecimento de Rui Nepomuceno, esta manhã, aos 87 anos de idade” publicou, ao final da manhã, o Partido liderado por Élvio Sousa na página oficial do JPP na rede social Facebook.

“Agraciado pelo Presidente da República com o grau de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique em 2009, Rui Firmino Faria Nepomuceno recebeu ainda a Medalha de Honra da Ordem dos Advogados e a Insígnia Autonómica de valor da Região Autónoma da Madeira, em reconhecimento do seu trabalho e dedicação, entre outras homenagens e condecorações”, recorda.

Partido que “expressa as mais sinceras condolências à sua esposa Aida Nepomuceno e restante família e amigos. Esperamos que encontrem conforto neste momento de dor, sabendo que Rui Nepomuceno será lembrado com grande respeito e admiração”, conclui a nota de pesar.