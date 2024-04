JPP revela que pediu facturas dos gastos de José Manuel Rodrigues

O JPP revela que requereu à Assembleia Legislativa da Madeira a documentação referente às despesas durante o 'reinado' de José Manuel Rodrigues.

"No já habitual registo de apresentar aos madeirenses as contas da administração pública regional, uma vez que a mesma não as apresenta, o JPP já requereu a lista das despesas da Assembleia Legislativa da Madeira, dos anos de 2022 e 2023, dos mandatos de José Manuel Rodrigues enquanto Presidente da Assembleia Regional", refere o partido através de um comunicado de imprensa.

Trata-se de um pedido que visa permitir que os madeirenses fiquem a conhecer onde, quando, com quem, e os valores desses gastos, que são despesa pública, ou seja, pagos com o dinheiro dos contribuintes". JPP

"O JPP faz bandeira da sua actuação o escrutínio dos dinheiros públicos de forma a responsabilizar as diversas administrações públicas perante o seu verdadeiro 'patrão', o povo que os elege", acrescenta.

E conclui: "Logo que seja entregue a relação dessas despesas, o JPP colocará para consulta pública no seu portal da transparência em https://juntospelopovo.pt/".