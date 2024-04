O presidente do PSD-Madeira e do Conselho Nacional do PSD, Miguel Albuquerque anunciou, à entrada para a reunião em que será escolhida a lista de candidatos ao Parlamento Europeu que vai votar contra.

Albuquerque considera "um erro estratégico" da Comissão Política de Montenegro o lugar que foi atribuído (9º) à candidata da Madeira, Rubina Leal.

Está em aberto a possibilidade de o PSD-Madeira não indicar nenhum candidato.