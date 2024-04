Conselho Nacional do PSD reúne-se na segunda-feira para aprovar lista às europeias

O Conselho Nacional do PSD vai reunir-se na segunda-feira à noite, em Lisboa, para aprovar a lista de candidatos ao Parlamento Europeu para as eleições de 09 de junho.

De acordo com uma nota colocada hoje no site do partido, está também na ordem de trabalhos a "aprovação da alteração da denominação da coligação eleitoral com o CDS-PP e o PPM para a eleição ao Parlamento Europeu para "AD -- ALIANÇA DEMOCRÁTICA", depois da semelhança com a designação com o ADN nas legislativas de março.

A análise da situação política, a homologação dos Estatutos aprovados no 40.º Congresso Nacional e a votação de Proposta de Regulamento Interno do Conselho Nacional completam a ordem de trabalhos da reunião, marcada para as 21:00, num hotel em Lisboa.