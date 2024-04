Albuquerque mantém Rubina Leal na lista às 'Europeias' apesar da "má decisão" do PSD nacional

Albuquerque confirma que irá manter Rubina Leal na candidatura do PSD - lista de coligação PSD/CDS (AD - Aliança Democrática) - à eleição para Parlamento Europeu, a 9 de Junho.

Na última sexta-feira o presidente do PSD/M tinha avisado, em tom de ameaça, dessa possibilidade, caso o lugar atribuído ao candidato a indicar pelo PSD/M ficasse fora nas 8 primeiras posições. “Se não tivermos [direito] até ao 8º lugar vai ser difícil apresentarmos um candidato da Madeira”, disse no final da última semana.

Ontem à noite o Conselho Nacional do PSD aprovou, por maioria – Albuquerque votou contra – a lista de candidatos que coloca a candidata social-democrata da Madeira, Rubina Leal, na 9ª posição, ou seja, fora dos lugares elegíveis.

Hoje esclarece que a candidata da Madeira irá conforme definido, mas regista que é "uma má decisão" do partido não colocar candidato da Madeira em posição elegível.

Em 2019, o PSD elegeu 6 eurodeputados, entre os quais, a madeirense Cláudia Monteiro de Aguiar, recém-empossada secretária de Estado das Pescas no novo Governo da República de Luís Montenegro, e o CDS-PP, 1 eurodeputado.

Como PSD e CDS concorrem em lista conjunta (AD) às Eleições Europeias, Miguel Albuquerque admitiu recuar até duas posições em relação às Europeias de 2019 – Cláudia Monteiro de Aguiar foi em 6º lugar – por entender que nestas eleições é posição elegível até ao 8º lugar!

Ainda na sexta-feira Albuquerque reforçava a reivindicação de ‘lugar elegível’ para candidato do PSD/M por entender que “era justo e era importante” tal ser garantido pelo Partido. “Se isso não acontecer, vamos tirar as devidas ilações”, advertiu na altura.

Desde que existem eleições para o Parlamento Europeu, Açores e Madeira têm tido sempre um lugar elegível na lista do PSD, mesmo quando este concorreu em coligação. A regra tem sido sempre a alternância entre a Madeira e os Açores. Tradição que o PSD quer manter nestas Europeias, dando agora prioridade aos Açores (candidato do PSD/A no 7º lugar).

Questionado se o PSD/M irá empenhar-se na campanha às Europeias, Albuquerque 'dribou' a questão ao responder: "Primeiro estão as Regionais. Essas é que interessam agora".