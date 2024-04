Vice-presidente do PSD Paulo Cunha em segundo na lista da AD

Paulo Cunha, vice-presidente do PSD, e Ana Miguel Pedro, indicada pelo CDS-PP, ocupam o segundo e terceiro lugares na lista da AD às europeias de 09 de junho, liderada pelo comentador Sebastião Bugalho.

De acordo com a lista de candidaturas da AD (Aliança Democrática) proposta ao Conselho Nacional do PSD, Hélder Sousa e Silva, presidente da Câmara Municipal de Mafra, Lídia Pereira, atual eurodeputada, surgem no quarto e quinto lugar, respetivamente.

Sérgio Humberto, indicado pela distrital do Porto, Paulo Nascimento Cabral e Carla Rodrigues estão colocados respetivamente no sexto, sétimo e oitavo lugar, numa lista em que a candidata indicada pela Madeira, Rubina Leal, aparece em nono.

O presidente do Conselho Nacional, Miguel Albuquerque, anunciou, à entrada para a reunião daquele órgão, que decorre em Lisboa, que votará contra a lista proposta, por Rubina Leal, deputada à Assembleia Legislativa, ter ficado em nono lugar, que considerou "não elegível".

O décimo lugar ficou reservado para o parceiro da coligação, CDS-PP, que indicou Vasco Weinberg, atualmente o eurodeputado do partido, em substituição de Nuno Melo, agora ministro da Defesa Nacional.

As eleições para o Parlamento Europeu estão convocadas para dia 09 de junho.

Em 2019, o PSD elegeu seis eurodeputados, com 21,9% dos votos, e o CDS-PP um.