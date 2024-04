Governo açoriano recebe parecer sobre venda da Azores Airlines até final do mês

O presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, disse hoje que o parecer do conselho de administração da SATA sobre a privatização da Azores Airlines deverá ser entregue ao executivo até ao final do mês.

"Estou convencido que até final deste mês haverá conhecimento do parecer e do entendimento do conselho de administração da holding [da SATA] ao Governo, bem como a partir daí começaremos a trabalhar num conselho de administração novo", afirmou José Manuel Bolieiro aos jornalistas em Ponta Delgada, após ter participado na Assembleia Geral da Comissão das Ilhas da Conferência das Regiões Periféricas e Marítimas (CRPM).

O líder do executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM) referia-se ao parecer sobre o relatório do júri da alienação da Azores Airlines, companhia do grupo SATA responsável pelas ligações dos Açores ao exterior.

Em 09 de abril, o Governo Regional anunciou que a presidente do grupo SATA, Teresa Gonçalves, demitiu-se do cargo por "motivos pessoais".

Naquele dia, aos jornalistas, o presidente do Governo dos Açores afirmou que Teresa Gonçalves apresentou a demissão por "razões pessoais e de contexto" e garantiu que não vão existir procedimentos suspensos devido às mudanças na administração.

A demissão de Teresa Gonçalves aconteceu quatro dias depois de ter sido conhecida a decisão final do júri do concurso público para a privatização da Azores Airlines.

Hoje, José Manuel Bolieiro realçou que a presidente da SATA demitiu-se com o "compromisso" de apresentar as contas do grupo e "definir o entendimento do conselho de administração" sobre a privatização da Azores Airlines.

"O conselho de administração da holding vai avaliar o relatório do júri, que eu não conheço, nem tenho de conhecer, nem o governo. Depois, o conselho de administração há de informar o acionista, o governo, relativamente à sua posição", reforçou.

Quando questionado, o líder do executivo regional assegurou que ainda não fez qualquer convite para a nova administração da SATA.

O júri do concurso, liderado pelo economista Augusto Mateus, manteve a decisão de aceitar apenas um concorrente no relatório final, mas admitiu reservas quanto à capacidade do consórcio Newtour/MS Aviation em assegurar a viabilidade da companhia.

Teresa Gonçalves tomou posse como presidente da SATA (grupo que inclui a SATA Air Açores e a Azores Airlines) em abril de 2023, após a saída de Luís Rodrigues para a liderança da TAP.