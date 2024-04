Confiança recusa aprovação de piso adicional sem consultar vizinhos

Os vereadores da Confiança na Câmara Municipal do Funchal exigem que sejam ouvidos os vizinhos de um projecto de habitação colectiva de 15 apartamentos, "com um piso a mais do que o permitido", antes da aprovação do referido projecto.

Numa nota de imprensa hoje enviada, a Confiança dá conta que "a reunião de câmara desta semana promete ser polémica, com a maioria PSD a apresentar uma proposta para aprovação de um projecto de habitação colectiva de 15 apartamentos com um piso a mais do que o permitido" e "localizado numa zona predominantemente de moradias unifamiliares em Santo António, e implantado numa conhecida propriedade da família de um anterior presidente da junta eleito pelo PSD".

"Sendo o projecto para uma zona de média densidade, o Plano Director Municipal permite apenas a construção de edifícios isolados ou conjuntos de edifícios confinantes entre si com componente habitacional, com o máximo de dois pisos acima do solo", argumenta a Confiança, pela voz do vereador Amílcar Nunes, notando que, por outro lado, "a proposta agendada pelo vereador com o pelouro do Urbanismo pede que a Câmara Municipal aprove a construção de um piso adicional, fazendo uso de uma excepção prevista no PDM". E fundamentam que "para poder ser aprovada, são necessários os votos favoráveis da maioria dos vereadores a uma deliberação expressa e fundamentada, que estabeleça que "a volumetria resultante não apresenta inconvenientes para a inserção urbanística e integração na envolvente edificada"".

Ainda de acordo com a mesma argumentação, "a divergência no processo reside precisamente no facto do mesmo não conter a referida análise que evidencie a harmonia com as construções já existentes, eminentemente moradias unifamiliares de dois andares".

"Assim, uma vez que se trata ainda de um Pedido de Informação Prévia, a Confiança irá propor que antes de se deliberar sobre este processo, sejam consultados os proprietários dos imóveis confinantes e lhes seja apresentado este projecto. Deste modo, com uma audiência prévia das partes interessadas, poderá ser aferido se a volumetria do prédio em licenciamento não provoca inconvenientes na inserção urbanística e na integração com a envolvente", regista.

"No cumprimento do nosso compromisso com os funchalenses, consideramos a participação cívica e a proximidade como fundamentais na salvaguarda do interesse público, e este caso é um exemplo disso", afirma o vereador Amílcar Nunes. "Antes de considerar a aprovação de um andar adicional, é imperativo que levemos em conta as opiniões e preocupações de todos os envolvidos. Somente assim podemos garantir que as decisões do Município reflitam verdadeiramente as necessidades e desejos da nossa comunidade", defende o autarca da Confiança.