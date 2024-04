Azores Airlines disponibiliza a bordo folhetos de segurança em Sistema Braille e aposta na formação em língua gestual

A companhia aérea Azores Airlines passou a disponibilizar a bordo das suas aeronaves folhetos de segurança em Sistema Braille e aposta na formação em língua gestual portuguesa.

"Estas iniciativas fazem parte do Programa SATA Inclusiva que tem como objectivo proporcionar a melhor experiência de viagem a todos os passageiros, garantindo o seu conforto e segurança", revela a companhia aérea através de uma nota de imprensa.

"Os folhetos em Braille indicam os procedimentos que devem ser adoptados em caso de emergência e serão entregues pela tripulação de bordo aos passageiros com deficiência visual", acrescenta.

Estarão disponíveis a partir de hoje na Azores Airlines e, muito brevemente, na SATA Air Açores, sendo mais um passo a juntar-se a outros já incorporados nos serviços prestados pelas transportadoras aéreas do Grupo SATA. A formação em linguagem gestual será gradualmente introduzida nos planos de formação e é essencialmente destinada aos funcionários que desempenham funções nas áreas com maior contacto com os passageiros, em particular, aos que asseguram serviços de assistência especial". Azores Airlines

"As companhias aéreas do Grupo SATA têm implementado medidas para assegurar a mobilidade dos passageiros com necessidades específicas, garantindo o cumprimento dos princípios de acessibilidade e mobilidade previstos nas leis e regulamentos dos países em que operam", refere a mesma nota.

E conclui: "Assim, com vista a assegurar o conforto, bem-estar e segurança dos passageiros com incapacidades, as companhias aéreas já dispõem de medidas como o transporte gratuito de dispositivos auxiliares de locomoção e de cães de assistência; a assistência por pessoal com formação nos aeroportos e a bordo dos aviões; a acomodação em lugares adequados; a disponibilização de um website e de uma aplicação móvel adaptados".