Vamos virar a página

Estamos a cerca de um mês das eleições legislativas regionais, onde os madeirenses serão novamente chamados a decidir que futuro pretendem para a Região. Vivemos um momento crítico, de enormes desafios, mas este é também o tempo de uma nova oportunidade para mudar a Madeira. A 26 de Maio é necessário escolher entre o passado e o futuro, entre mais do mesmo e uma verdadeira mudança na nossa terra. Entre aqueles que há quase 50 anos fazem sempre tudo igual e quem se propõe fazer diferente e melhor.

As últimas eleições regionais de 2019 e 2023 já demonstraram que a única escolha é entre o PSD e o PS. O voto em qualquer outro partido leva a mais do mesmo, onde o objectivo dos outros partidos é apenas manter tudo na mesma, juntando-se ao PSD e não alterando rigorosamente nada em matéria de governação. Depois do CDS em 2019, foi o PAN em 2023, e acontecerá o mesmo com outros candidatos a “muleta”. Votar nestes partidos é o mesmo que votar PSD. Não restam dúvidas de que a escolha é mesmo entre o PSD e o PS.

De um lado, o PSD de ideias gastas, incapaz de se renovar, que se escuda em desculpas e incoerências para disfarçar a incompetência para resolver os problemas que afetam a Região. Promessas, algumas desfeitas logo após as eleições, sem que sejam apresentadas soluções. E já lá vão quase 50 anos disto. Tenho-o dito inúmeras vezes: se não fizeram em 50 anos, é agora que vão fazer?

Do outro lado, a única e verdadeira alternativa, o PS. Um partido com valores, ideias e soluções para a Madeira. Com quadros competentes e capacidade para ser Governo. Há muito que o afirmamos, mas também há muito que o demonstramos. Conhecemos os problemas e apresentamos medidas para os resolver, desde a Saúde à Habitação, passando pelas questões da Mobilidade, dos Rendimentos, dos Apoios Sociais ou da Redução de Impostos.

Por isso dizemos claramente o que faremos quando formos Governo: fim das propinas para estudantes madeirenses, concurso público internacional para a ligação ferry, creches gratuitas, garantia de financiamento da 1ª habitação, fim das quotas para os professores e vinculação para os que têm 3 anos de contrato, aumentar valor pago ao produtores de banana, cana de açúcar e uva, aumentar apoios ao arrendamento, aumentar para 150 euros o complemento regional para idosos, reduzir as listas de espera na Saúde, contratar mais médicos de família e profissionais de saúde, implementar o passe único regional e gratuitidade para pessoas com menos de 25 e mais de 60 anos, baixar o IVA e o IRS, aumentar o subsídio de insularidade, reduzir pontos SIADAP para a Administração Pública, entre muitas outras medidas.

É chegado o tempo de mudar a Madeira e o Porto Santo, e só o voto no PS dá essa garantia. Dia 26 de Maio, vamos virar a página!