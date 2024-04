Nuvens nas previsões para esta terça-feira na Madeira

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o céu deverá apresentar períodos de grande nebulosidade na Madeira, esta terça-feira, 23 de Abril.

Está também previsto vento fraco a moderado (até 35 km/h) de Nordeste. Na zona do Funchal o vento será fraco (inferior a 15 km/h).

A assinalar também uma pequena subida de temperatura nas terras altas, com os termómetros a oscilar entre os 17ºC e 25ºC no Funchal (23ºC no Porto Santo).

Em relação ao estado do mar, na costa Norte estão previstas ondas de Nordeste com 1 a 1,5 metros de altura, aumentando gradualmente para 1,5 a 2 metros. Na costa Sul as ondas serão do quadrante Sul com 1 metro.

A temperatura da água do mar rondará os 19 a 20ºC.