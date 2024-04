'EquINclusão' no Centro Hípico cativa alunos da Escola Secundária do Porto Santo

O projecto 'EquINclusão' está a ser desenvolvido no Centro Hípico do Porto Santo desde Janeiro passado, embora tenha tido 'luz verde' em Julho de 2023.

O CACI - Centro de Actividades e Capacitação para a Inclusão e a Escola Secundária do Porto Santo, participaram nesta actividade, através dos alunos e professores.

Rute Roda, coordenadora técnica do projecto, começou por explicar ao DIÁRIO que este “é um serviço assistido por equinos" com uma "vertente terapêutica", e que, neste contexto irão "procurar através de uma formação nesta área, preparar "técnicos qualificados, na área das terapias, psicomotricidade e psicologia, no sentido de integrarem as próprias sessões”.

Este projecto está a ter neste momento "uma colaboração fantástica da escola professor Francisco Freitas Branco, onde alguns profissionais vêm e temos, por conseguinte, de promover essa qualificação”, realçou a coordenadora técnica.

Há já alguns alunos da Escola Secundária do Porto Santo a participarem no Centro Hípico em sessões de 'EquINclusão', adiantou Rute Roda.

O 'feedback' dado pelos docentes é que "já existem grandes transformações, que observam nas proporias sessões, ao deixarem Centro Hípico", refere. "Uma maior estabilidade emocional, alguns aspectos da psicomotricidade, dado que cavalo tem um movimento tridimensional que promove a descontração como também simula o andar”, enumera.

Esta actividade, realça, tem benefícios em jovens com hiperactividade e défice de atenção.

Rute Roda acredita, por isso, que este projecto 'EquINclusão' pode ter futuro. “É um projeto que ficaríamos todos felizes com a sua continuidade, mas acima de tudo com o envolvimento de toda a comunidade da área da inclusão social e educacional”, reitera.

Depois de vários anos sob a gestão da Sociedade de Desenvolvimento, o Centro Hípico do Porto Santo, onde se desenvolve este projecto, passou a para alçada do Governo Regional.