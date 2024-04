Montenegro acusa Cafôfo de "incompetência" e lembra que foi membro do governo anterior

No período de interpelações ao primeiro-ministro, no debate do Programa do Governo, os deputados do PS Paulo Cafôfo e Francisco André - eleitos pelos círculos eleitorais da Madeira e dos Açores, respetivamente - criticaram o histórico de governos do PSD no que se refere a medidas para as regiões autónomas.

Os dois deputados socialistas abordaram também várias promessas eleitorais feitas pela AD - como a criação de sistema eleitoral próprio para a Madeira ou a antecipação da reforma em dois anos e sete meses para os açorianos -, para perguntar a Luís Montenegro se as vai efetivamente cumprir.

O primeiro-ministro respondeu que as "inúmeras preocupações" que Paulo Cafôfo e Francisco André manifestaram quanto às regiões autónomas são uma "grande confissão de incapacidade" do último Governo, recordando que Cafôfo chegou a ser governante, enquanto secretário de Estado das Comunidades no último executivo.

"Nós somos precursores das grandes transformações do regime autonómico e estamos ligados a muitas e grandes decisões que valorizaram o aumento da qualidade de vida e o potencial das regiões autónomas", disse, acusando Pedro Nuno Santos de, enquanto foi ministro das Infraestruturas, nem ter sido capaz de "garantir as obrigações de serviço público" nos voos entre as ilhas dos Açores.