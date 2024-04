Taxa de juro no crédito à habitação cai pelo segundo mês consecutivo

Depois de 22 meses consecutivos a subir, Fevereiro de 2024 marcou o início, que se espera prolongado da queda da taxa de juro no crédito à habitação, e agora Março confirmou esse ciclo de diminuição, fixando-se em 4,737% na Região Autónoma da Madeira.

"Segundo informação disponibilizada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em Março de 2024, a taxa de juro implícita no crédito à habitação, na Região Autónoma da Madeira (RAM), fixou-se em 4,737%, registando um decréscimo de 0,019 pontos percentuais (p.p.) face ao mês anterior", informa hoje a Direcção Regional de Estatística da Madeira. "Note-se que esta é a segunda redução consecutiva neste indicador, depois de 22 meses seguidos de aumento. Refira-se ainda que, em Março de 2023, a taxa de juro implícita no crédito à habitação era de apenas 2,935%", acrescenta a DREM.

Diz ainda a autoridade estatística regional que "o valor médio da prestação vencida para o conjunto dos contratos de crédito à habitação manteve-se face ao mês anterior, nos 416 euros, tendo os juros se fixado nos 250 euros (menos 1 euro que o valor do mês anterior) e a amortização nos 166 euros (mais 1 euro que no mês precedente)", enquanto que que "no mês homólogo, o valor médio da prestação vencida era de 345 euros".

Foto DREM

Por sua vez, "o montante do capital médio em dívida para os contratos de crédito à habitação aumentou pelo 11.º mês consecutivo, situando-se, em Março de 2024, nos 64.490 euros (64.433 euros em Fevereiro de 2024). Um ano antes era de 62.488 euros", destaca.

Já a nível nacional, "e no conjunto dos contratos de crédito à habitação, a taxa de juro implícita desceu para 4,613%, menos 0,028 p.p. que no mês anterior. A prestação média vencida para a globalidade dos contratos manteve-se nos 403 euros, tendo o valor do capital médio em dívida crescido para os 65.391 euros (65.158 euros no mês precedente). No País, os juros desceram 1 euro face ao mês anterior (247), enquanto o capital amortizado subiu para os 156 euros", conclui.