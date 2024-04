'Dar forma...' para ver na Galeria espaçomar

A Galeria espaçomar, situada na Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, na cidade do Funchal, inaugurou na última semana a exposição intitulada 'Dar forma …' da autoria do artista madeirense Nelson Henriques.

A exposição, que ficará patente até 14 de Junho no espaçomar, propõe ao visitante uma aproximação ao processo criativo de transformar ideias, palavras, emoções e inspirações em algo tangível. O projecto converte palavras em elementos visuais, como linhas, formas, cores e texturas, para dar origem a composições plenas de mensagens com cores vibrantes e traços delicados.

A inauguração do projecto contou com a presença do presidente do Conselho Executivo da 'Gonçalves Zarco', Ricardo Barcelos, do técnico superior Giovanni Giorgetti, em representação do secretário Regional de Turismo e Cultura, bem como das artistas Graça Berimbau e Teresa Jardim.

Na ocasião, o presidente do Conselho Executivo da escola relembrou aos presentes a dinâmica da Galeria espaçomar e Giovanni Giogetti, além de enaltecer a história e a importância da galeria no meio cultural, referiu-se ao Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, assinalado a 18 de Abril, indicando alguns dos eventos a decorrer nos museus regionais. Por sua vez, o artista Nelson Henriques, na sua intervenção, agradeceu o acolhimento da EBSGZ e a oportunidade de expor na Galeria espaçomar, falou do seu processo criativo de transformar ideias, palavras e emoções em elementos tangíveis, como as cores vibrantes e traços delicados, que caracterizam as suas ilustrações.