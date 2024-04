O Congresso Regional do PSD está vivo e com situações pouco vistas entre social-democratas madeirenses. Os congressistas aprovaram as moções sectoriais, à excepção da de Rubina Berardo, que criticou duramente o discurso e opções de Miguel Albuquerque.

Uma das notas do Congresso é a existência de apupos e assobios durante algumas intervenções. Até Albuquerque foi alvo.

Os trabalhos estão agora interrompidos para almoço.