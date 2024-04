JPP dissocia-se de moções de censura na Assembleia Legislativa da Madeira

O Juntos Pelo Povo reforçou, esta tarde, que nada tem que ver com qualquer moção de censura que estivesse apontada ao Governo Regional, liderado por Miguel Albuquerque, que foi constituído arguido num processo de investigação judicial, situação que conduziu a Região a uma crise política.

Por ver o nome do partido ser associado erradamente à queda do Executivo madeirense, Élvio Sousa sentiu necessidade de salientar que o JPP não tem qualquer responsabilidade nessa matéria. Em causa estão delcarações de Miguel Albuquerque, na entrevista concedida à RTP Madeira, no dia 15 de Março, ocasião em que o presidente demissionário terá dito que foram apresentadas duas moções de censura, uma pelo PS e outra pelo JPP.

Sobre isso, Sousa diz que só poder ser "um 'lapsus linguae' ou uma estratégia combinada para ligar o JPP à instabilidade política causada pelos PSD, CDS e PAN".

"O Governo caiu porque, como afirmou Miguel Albuquerque «só me demiti do Governo, como aliás disse, por ter perdido a base parlamentar, como sabe, eu não me demiti por causa da operação judicial». Ou seja, cai o Governo pelo desentendimento e brigas internas no seio da coligação PSD/CDS e na base de apoio parlamentar suportado pelo PAN. Élvio Sousa, líder do JPP

A outra situação, refere o líder do JPP, diz respeito às declarações de Rui Barreto, na entrevista concedida ao DIÁRIO e publicada na edição de hoje. "Numa espécie de 'imitador de Albuquerque', Rui Barreto, que exigiu a saída de Albuquerque durante a crise, aponta novamente o JPP como um dos autores das moções de censura que deram entrada na ALRAM". Ora, recusando essa responsabilidade, Élvio Sousa diz que mais não passa de "lapsos deliberados e combinados entre pares, alegadamente separados, para novamente colar o JPP a essas moções de censura, que se relembre, foram apresentadas por outros dois partidos. O JPP nunca, em momento algum, apresentou monção de censura".

Pede, por isso, que tanto Albuquerque, como Barreto, se retratem do lapso, "para não chamar de mentira combinada". E venha a verdade. "A desinformação ou aquilo que se chamam de 'fake news', como forma de manipular a informação está bem patente nesta entrevista de Rui Barreto. O 'problema' é que a mentira tem perna curta!", sustenta Élvio Sousa