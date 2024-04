BE denuncia incumprimento no pagamento do subsídio de risco covid

Roberto Almada, vai dirigir, amanhã, através da Mesa do Parlamento um pedido de explicações formal ao secretário regional da Saúde, com o objectivo de "obter da tutela respostas" sobre alegado incumprimento no pagamento do subsídio de risco covid ao trabalhadores do Serviço Regional de Saúde.

O deputado do Bloco de Esquerda (BE) na Madeira, esteve, esta manhã, junto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, para denunciar esta situação.

Roberto Almada começou por recordar que "foi criado um suplemento remuneratório a atribuir a todos os trabalhadores [do SESARAM] que tivessem praticado actos directamente relacionados com doentes infectados pelo vírus da SARS-COV II".

Estariam, portanto, abrangidos "trabalhadores de várias categorias profissionais, sobretudo aqueles que tivessem tido ação directa nas colheitas, no tratamento, no transporte de doentes infectados e nas visitas domiciliárias a esses mesmos doentes, durante e logo após o período da pandemia", nota o parlamentar, que diz não perceber "como é que a Secretaria da Saúde, que se comprometeu pagar este suplemento durante o ano de 2023, ano de eleições regionais, não o fez à totalidade dos trabalhadores abrangidos".

Em pleno ano de 2024 "existem trabalhadores que ainda não viram um único cêntimo do suplemento a que têm direito, o que configura um desrespeito gritante a quem deu o melhor de si para salvar vidas, colocando em risco a sua própria saúde", denuncia. o bloquista.