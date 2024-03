Autoridades russas acusam suspeitos de atentado de receber dinheiro da Ucrânia

Os investigadores russos anunciaram hoje que os autores do ataque a uma sala de concertos perto de Moscovo que causou 143 mortos tinham ligações a nacionalistas ucranianos e receberam fundos provenientes da Ucrânia.

"Os investigadores têm informações que confirmam que os autores do ataque receberam grandes somas de dinheiro e criptomoedas da Ucrânia, que foram usadas na preparação deste crime", disse o Comité de Investigação Russo.

O ataque, ocorrido na sexta-feira à noite, foi reivindicado pela organização 'jihadista' Estado Islâmico, mas as autoridades russas têm vindo a insistir na pista ucraniana.

A Ucrânia negou qualquer envolvimento no ataque, um dos mais graves ocorridos na Rússia nos últimos anos.

O comité também afirmou que os autores do atentado tinham ligações a nacionalistas ucranianos, segundo um comunicado citado pela agência francesa AFP.

"O trabalho com os terroristas detidos, o exame dos dispositivos técnicos que lhes foram apreendidos e a análise das informações sobre as transações financeiras permitiram obter provas das suas ligações com os nacionalistas ucranianos", disse o comité.

Os investigadores russos anunciaram ainda que um novo suspeito "envolvido no sistema de financiamento do terrorismo foi identificado e detido".

Acrescentaram que vão requerer ao tribunal a prisão preventiva do suspeito, segundo a agência espanhola EFE.

A justiça já colocou em prisão preventiva oito suspeitos de envolvimento no atentado, incluindo os quatro acusados de terem concretizado o ataque.

Os suspeitos foram acusados de terrorismo e poderão ser condenados a prisão perpétua.

O Comité de Investigação é o órgão responsável pelas principais investigações criminais na Federação Russa.

O atentado na sala de concertos Crocus City Hall, a 20 quilómetros do centro de Moscovo, provocou a morte de 143 pessoas e deixou mais de 150 hospitalizadas, segundo os números oficiais mais recentes.