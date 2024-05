GR lamenta falecimento de Egídio Cardoso, ex-conselheiro da diáspora madeirense na África do Sul

O Governo Regional da Madeira veio afirmar que foi "com enorme pesar" que tomou conhecimento do falecimento de Egídio Cardoso, ex-conselheiro da diáspora madeirense na África do Sul, Cidade do Cabo.

Empresário no ramo da hotelaria, natural da Camacha, Egídio Cardoso, tinha 79 anos, e "foi um grande impulsionador e dinamizador da cultura e das tradições madeirenses na África do Sul, sendo uma referência para a Comunidade portuguesa naquele país".

O ex-conselheiro e empresário, foi distinguido pelo Governo Regional em 2022 com um louvor pelo "irrepreensível espírito de missão dedicado à causa pública, pela sua dedicação, competência e zelo"-

O Governo Regional da Madeira, através da Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa, endereça à família enlutada as mais sentidas condolências