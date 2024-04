Direitos dos trabalhadores "não podem ser esquecidos"

"Estamos, pois, num período eleitoral e por conseguinte aguardando a vontade do povo, dos eleitores, sobre as alternativas que lhe serão apresentadas. Queremos, contudo, reafirmar que as nossas reivindicações permanecem e que esperamos que os diversos partidos políticos com elas se comprometam. Recordamos que é necessário continuar um caminho de reforço dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, e estes, não podem ser esquecidos em nenhum cenário", defende União Geral de Trabalhadores (UGT).

Este é um dos pontos que consta da resolução aprovada, hoje, por unanimidade, numa reunião de Conselho Geral da UGT Madeira.

O aumento ao salário mínimo regional, dos complementos salariais, a compensação às outras carreiras do tempo ou pontos correspondentes ao tempo devolvido aos professores na RAM, a valorização das carreiras regionais, o aumento do subsidio de insularidade e regularização dos precários entretanto criados, o reforço dos apoios ao sector social, a redução fiscal (IRS) e revisão dos benefícios fiscais na RAM são algumas das medidas defendidas pelos sindicatos.

Por outro lado, apelam à "necessidade de maior diálogo com os parceiros sociais na concertação social, trazendo para a sua agenda os grandes desafios com que a Região Autónoma da Madeira se confronta".

O Conselho Geral da UGT Madeira exorta igualmente "todos os eleitores ao exercício do seu direito de voto, nas eleições que se avizinham, por forma a que os resultados sejam os mais consentâneos com a vontade, o mais alargada, possível da população".

Estamos confiantes que pese os inúmeros riscos e ameaças que os tempos actuais nos trazem, guerra, alterações climáticas, revolução digital, IA, incertezas sociais e políticas, iremos conseguir atingir o nosso melhor caminho, respeitando os desígnios e a esperança que nasceram em Abril e a que nos propomos dar continuidade"

Na mesma resolução, a UGT-Madeira dá conta que comemorará também na Região, o dia 1 de Maio, Dia do Trabalhador, pese as comemorações da central UGT Portugal, estarem previstas, este ano, para a cidade de Vila Real.

O Conselho Geral da UGT Madeira, exorta os sindicatos e os trabalhadores em geral, a participar nas comemorações homenageando o cinquentenário da Revolução de Abril a realizar no Funchal, nesse dia, como data fundadora da democracia e liberdade e consequentemente, o dia que permitiu a consolidação do movimento sindical livre e democrático e dos seus valores, que devem ser defendidos todos os dias.

O Conselho Geral da UGT Madeira, rntendeu a UGT Madeira que seria importante e um sinal de afirmação e identidade a realização de um evento no Funchal, onde tal data fosse assinalada.

Entre outros eventos, a UGT está a preparar um almoço de confraternização e diz contar com os sindicatos "para a mobilização dos seus associados e trabalhadores em geral".

Por outro lado, o Conselho Geral da UGT Madeira não vê com bons olhos a criação, por parte do Governo Regional, de uma comissão governamental para apresentar uma proposta para a celebração do 1 de Maio 2024.

Se tal não é algo inovador na RAM, temos a referir que entendemos, que essa iniciativa não pode nem deve colidir com as ações a realizar pelo movimento sindical. Comemorações oficiais (governamentais) sobre o 1 Maio, mais parecem as velhas práticas dos países totalitários do tipo URSS, que não deveriam ter lugar num regime democrático

