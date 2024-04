Portos da Madeira acolheram 30 iates desde Janeiro

Os Portos da Madeira receberam, entre Janeiro e Abril, 30 iates para abastecimento ou descanso das tripulações. A APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira destaca o crescimento da presença de mega-iates.

Esta quinta-feira, 18 de Abril, acostaram no Porto do Funchal três iates, o Gelliceaux, o Melek e o Anemoi, todos provenientes de Antígua, nas Caraíbas e que estão em viagem de reposicionamento para a Europa. Na última semana, a baía da capital madeirense recebeu a visita de sete mega-iates, ao mesmo tempo, um recorde para o porto neste tipo de embarcação.

A procura pelo Porto do Caniçal tem crescido, com o registo, na semana passada e pela primeira vez, da atracação simultânea de três iates.

A APRAM realça que "Abril tem sido o mês mais movimentado em termos de iates, tanto no Porto do Funchal como no Porto do Caniçal. É o mês dos reposicionamentos para a Europa, especialmente o Mediterrâneo. Depois em Outubro/Novembro voltam a posicionar-se, nomeadamente, nas Caraíbas.