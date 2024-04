Chega acusa PSD de estar "imerso em suspeitas de compadrio, amiguismo e corrupção”

O deputado do Chega Madeira eleito à Assembleia da República, Francisco Gomes, acusa o PSD nacional e regional de não ser capaz de combater a corrupção.

Em nota emitida esta quinta-feira, 18 de Abril, o político madeirense critica as escolhas do governo de Luís Montenegro para cargos públicos, que resultaram no afastamento de Patrícia Dantas da posição de adjunta do ministro das Finanças e na demissão de Patrícia Cerdeira de assessora da ministra da Justiça.

“Não estamos a falar apenas de duas demissões, mas de duas demissões numa fase muito inicial da legislatura e por razões que preocupam, nomeadamente suspeitas de fraude e crítica às instituições cujo trabalho é fiscalizar e combater a ilegalidade, como são o Ministério Público e a Polícia Judiciária", aponta, descrevendo que as situações mostram "impreparação" do governo do PSD, que "não está a ser criterioso e cuidadoso nas nomeações que faz", comprometendo a capacidade de assumir, "com seriedade, a luta contra a corrupção", aquela que tem sido a principal bandeira política do Chega.

“Que credibilidade tem o PSD para vir falar de luta à corrupção quando o próprio partido está envolvido em vários casos que nada abonam a favor da sua imagem? Se o exemplo começa dentro de casa, como é que podemos confiar o combate à corrupção a um partido que – quer na República, quer na Madeira – está imerso em suspeitas de compadrio, amiguismo e corrupção?”, indaga.