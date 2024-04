Colégio do Marítimo celebrou 18 anos de existência

O Colégio do Marítimo comemorou hoje o 18º aniversário da sua fundação, com celebrações que se prolongaram até ao pavilhão do complexo desportivo do clube e reuniu os vários docentes, alunos e colaboradores. O presidente Carlos André Gomes e os vice-presidentes Victor Calado e Jorge de Freitas marcaram presença na comemoração da efeméride.

Na oportunidade, o presidente maritimista sublinhou a importância de todos aqueles que fazem parte do dia a dia do colégio. “Quero congratular o nosso Colégio e agradecer a todos os profissionais desta casa, pelo seu empenho e dedicação no processo de educação de todas as crianças. É um orgulho tê-los connosco pelo excelente trabalho que desempenham”, disse.

Carlos André Gomes considerou ainda que o Colégio do Marítimo “acima de tudo eleva a marca Marítimo, pelos valores que transmite à sociedade e acima de tudo por ajudar as crianças a terem um futuro risonho”.

Refira-se que a instituição de ensino verde-rubra foi fundada a 18 de Abril de 2006 e, desde então, assumiu-se como pioneira no ensino em Portugal, contando actualmente conta com mais de 300 alunos.