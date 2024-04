35 metros cúbicos de sargaço recolhidos pela APRAM

A Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM) já procedeu à recolha de 35 metros cúbicos de sargaço recolhidos no Porto Santo e no Porto Moniz.

Novamente, esta tarde, uma equipa da empresa, com a colaboração do SANAS e da Câmara Municipal do Porto Moniz, combateu o sargaço que invadiu a água junto ao cais do Porto Moniz. Desde de 2 de Março, a APRAM já recolheu neste porto de abrigo perto de 15 m3 de sargaço nas operações de limpeza.

Também na ilha de Porto Santo, entre o período de 8 de Janeiro e 13 de Março, a APRAM já retirou um total de 20 m3 de sargaço e até no Funchal foi recolhido um volume residual de 3 m3, na zona do Cais de Recreio do Porto do Funchal.

Desde Agosto do ano passado, que os conservadores do Museu de História Natural do Funchal têm vindo a registar "a presença atípica de grandes quantidades de sargaço pelágico nas águas da Madeira". uma investigação que já levou à elaboração de um artigo para um jornal cientifico.

O sargaço é uma alga castanha que flutua e cresce aceleradamente. Dentro do mar, o sargaço alimenta e abriga várias espécies marinhas, mas quando chega em grandes quantidades à costa, torna-se um problema.