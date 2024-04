Albuquerque lamenta “incerteza e instabilidade” na ligação aérea Madeira Porto Santo

O presidente do Governo Regional classifica de “inacreditável” que a ligação entre a Madeira e Porto Santo seja novamente prorrogada, agora até Setembro.

Miguel Albuquerque reconhece que os recorrentes constrangimentos na ligação inter-ilhas “cria incerteza e instabilidade”, e pese embora considera ter sido bom a prorrogação até final do Verão, reclama resolução “de uma vez por todas” neste conturbado processo.

Por que “se isto não andar” teme que a indefinição volte a repetir-se no final do Verão, fazendo assim regressar o “clima de incerteza” nas ligações entre as duas ilhas do arquipélago.

Albuquerque diz que esta ‘novela’ “se enquadra na parlapatice geral da administração central. Nada anda. Eles estão há 50 anos para decidir um aeroporto e isto é bem um exemplo… Imagine se a gente estava dependente dessa gente”, declarou.

Espera que com o novo Governo da República a situação seja finalmente resolvida e se acabe de vez com o que diz ser uma “burocracia bizantina”.

Declarações à margem de visita a um cabeleireiro na cidade do Caniço.