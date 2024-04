“Não tenho feito de diferente nada [na gestão governativa]” reconhece o presidente do Governo demissionário

O presidente do Governo Regional em gestão reconhece que tem mantido a normalidade nas funções governativas, mesmo estando limitado à prática de actos estritamente necessários para assegurar a gestão dos negócios públicos da Região, conforme está previsto no Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira.

“Não tenho feito de diferente nada”, respondeu ao ser confrontado com as acusações da oposição, nomeadamente do PS, que acusa Miguel Albuquerque de continuar a vender promessas e a distribuir dinheiros públicos pela Região, como se estivesse no exercício pleno de funções, e, consequentemente, estar a usar o cargo que ocupa para continuar a fazer campanha eleitoral desrespeitando o dever de imparcialidade e neutralidade a que está obrigado.

Apreciações que desvaloriza por entender que está a agir em conformidade com as exigências do cargo que ocupa, apesar de demissionário.

“A minha obrigação é continuar a acompanhar os actos de governo. Não tenho feito apelo ao voto, não tenho dito mal da oposição, portanto, vou continuar a trabalhar que é a minha obrigação por que o governo não pode parar”, justificou, à margem de visita a pequena empresa no Caniço, no âmbito de novo périplo tripartido por pequenas empresas, desta feita no Concelho de Santa Cruz.