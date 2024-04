São 14 as candidaturas às Eleições Regionais de 26 de Maio

Foram submetidas 14 candidaturas às Eleições Legislativas Regionais antecipadas, marcadas para 26 de Maio.

De acordo com a informação avançada ao DIÁRIO, pelo juiz presidente da Comarca da Madeira, Filipe Câmara, concorrem às eleições, os seguintes partidos/ coligações:

CDU (PCP/PEV); PPD-PSD; CDS-PP; Chega (CH); Livre (L); Iniciativa Liberal (IL); Partido Trabalhista Português (PTP); ADN - Alternativa Democrática Nacional; Reagir Incluir Reciclar (R.I.R.); Bloco de Esquerda (BE); PAN - Pessoas - Animais - Natureza; Juntos Pelo Povo (JPP); Partido Socialista (PS); Partido da Terra (MPT).

Amanhã, pelas 09h30, será realizado o sorteio das listas para lhes atribuir uma ordem nos boletins de voto, que terá lugar no Palácio da Justiça, no Funchal.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dissolveu o parlamento da Madeira e convocou eleições antecipadas para 26 de Maio na sequência da crise política motivada pelo processo que investiga suspeitas de corrupção no arquipélago. O Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP, com o apoio parlamentar do PAN, está em gestão desde o início de Fevereiro.

Nas últimas Eleições Legislativas Regionais, em 24 de Setembro do ano passado, a coligação PSD/CDS-PP elegeu 23 deputados, o PS obteve 11 mandatos, o JPP cinco, o Chega quatro, enquanto CDU, IL, PAN e BE elegeram um parlamentar cada.

A coligação PSD/CDS-PP ficou a um deputado da maioria absoluta e assinou um acordo de incidência parlamentar com o PAN, representado no parlamento regional pela deputada única Mónica Freitas.