'Likes' de Carla Rosado à oposição inquietam militantes do PSD-M

Em vésperas de se sentar numa das cadeiras reservadas para o congresso do PSD-Madeira, em representação da comitiva do Porto Santo, Carla Rosado está a ser fortemente criticada por alguns militantes do partido, em virtude da sua recente actividade no Facebook.

Em causa está o facto de a deputada porto-santense estar “constantemente” a reagir com 'likes' às publicações de Luís Bettencourt, que têm como alvo a Câmara Municipal do Porto Santo, naquilo que é entendido como um sinal de oposição ao social-democrata Nuno Batista.

Captura Facebook

A sucessiva ‘aprovação’ de Carla Rosado, nas redes sociais, às críticas explícitas do vereador do UNE à gestão de um Município que é liderado, justamente, por uma figura do PSD, tem gerado muitos comentários entre os social-democratas, dando conta ao DIÁRIO de que esta actividade não tem passado despercebida ao próprio aparelho partidário.

Aliás, com recurso a uma certa analogia, dizem-nos que neste caso em concreto seria como se alguém do PSD - e próximo a Miguel Albuquerque - colocasse 'likes' nas publicações de Paulo Cafôfo.

A leitura que transmite à população, sobretudo do Porto Santo, é que o partido está completamente desunido, relata-nos um dos militantes, acrescentando, porém, que estas atitudes não serão por acaso e que alguém estará por trás a dar indicações, fazendo de Carla Rosado uma simples marioneta.

Captura Facebook

Outros, vão mais longe. Explicam-nos que a porto-santense, voz da Ilha Dourada na bancada do PSD-Madeira em pleno parlamento, critica os próprios colegas deputados entre pessoas mais próximas e já admitiu, inclusive, a algumas figuras socialistas, de que são raras as vezes em que tem conhecimento das suas próprias declarações, que vêm a público nos comunicados do partido, quando está em causa a defesa do Porto Santo.

O DIÁRIO tentou entrar em contacto com Carla Rosado - que figura na 18.º posição da lista apresentada pelo PSD-Madeira à próximas eleições Regionais - para que se pronunciasse sobre o sucedido. Nas seis ocasiões em que o seu telemóvel tocou ao longo do dia de ontem, em nenhuma delas a social-democrata quis atender.

Também chegámos à fala com o presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista, que simplesmente indicou não ter nada a acrescentar sobre o assunto, mas prometeu falar “no tempo certo”.