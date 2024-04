Ainda não está confirmada presença de Luís Montenegro no Congresso do PSD/M

Miguel Albuquerque garante que ainda nada está decidido em relação ao candidato/a a indicar pelo PSD/M às eleições Europeias. Remete para o próximo fim-de-semana, por ocasião do Congresso Regional do PSD, oportunidade para tratar do assunto pessoalmente com Luís Montenegro, embora também não tenha ainda a confirmação da presença do líder nacional, que é também Primeiro-ministro. Precisamente por na qualidade de chefe do Governo ter viagem de estado a Cabo Verde.

Albuquerque lembra que Montenegro está convidado a ‘passar pelo Funchal’ no sábado ou domingo – dias no Congresso – mas tal implicar “tentar compatibilizar as agendas”, admitiu esta tarde em Machico.

Quanto à lista do PSD às eleições Europeias, “ainda não falei com o presidente do PSD sobre isso” foi a resposta do líder regional.

Sendo certo que “até segunda-feira isso tem de ser tratado”, dia em que está já convocado o Conselho Nacional do PSD, a reunir à noite, em Lisboa, para aprovar a lista de candidatos ao Parlamento Europeu para as eleições de 09 de Junho.

Albuquerque reclama lugar em posição elegível para candidato/a a indicar pelo PSD/M.

“Espero que seja [lugar] compatível com aquilo que a Madeira representa”, ou seja, “lugar potencialmente elegível. Senão seria muito mau para a Região e para o PSD isso não acontecer”, avisa.